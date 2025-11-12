V rámci letošního ročníku soutěže Visa Nejlepší pojišťovna roku byla nově vyhlášena také speciální kategorie, v níž se hodnotil nejlepší produkt pojištění dlouhodobé péče. Důvodem pro to je jeho sociální a demografický přesah. Veřejný rozpočet vynakládá stále více peněz na péči o starší populaci, která se dožívá vyššího věku. Státní příspěvek přitom často nepokryje veškeré náklady na péči a kapacity zdravotnických center, která by se o tyto lidi postarala, jsou stále nedostatečnější. Roste tedy tlak na to, aby si lidé zajistili finanční prostředky pro případ, že se stanou z důvodu nemoci, úrazu či stáří nesoběstačnými.
Platí přitom, že pojistit lze sebe, ale současně i osobu blízkou, například rodinného příslušníka. Pokud vznikne klientovi nárok na plnění, dostává od pojišťovny peníze formou pravidelné renty.
Analýzu nejlepších produktů pojištění dlouhodobé péče pro HN připravila výzkumná agentura Scott & Rose. Hodnotila všech šest pojišťoven, které toto pojištění na tuzemském trhu nabízí. Model je založen na hodnocení sedmi kritérií, která sledují klíčové vlastnosti a parametry produktů z pohledu klienta. Největší váhu měly šíře pokrytí rizik, podmínky nároku na plnění a finanční parametry, jako je výše pojistného a limit, kolik pojišťovna klientovi měsíčně vyplatí. Každé kritérium bylo hodnoceno na škále 0–10 bodů a mělo různou váhu na konečném výsledku.
Vítězem hodnocení se stala NN Životní pojišťovna. Dopomohlo jí k tomu nejširší pokrytí rizik a komplexní přístup k dlouhodobé péči. Jako jediná nabízí krytí všech stupňů závislosti (I.–IV.) a doživotní výplatu u těžších případů. Silnou stránkou je také jasně stanovená indexace podle inflace: klient si tedy nemusí hlídat to, zdali jsou jeho aktuální pojistné limity dostačující. Dále k vyššímu skóre přispěly přehledné podmínky a celkově vyvážený poměr ceny a rozsahu pojištění.
NN byla první pojišťovnou, která produkt na trh v roce 2020 uvedla. „Na všechny stupně nesoběstačnosti jsme možnosti našeho pojištění rozšířili v březnu letošního roku. Doposud si produkt sjednalo 15 tisíc klientů,“ říká Tereza Slavíková, produktová manažerka NN Životní pojišťovny.
Allianz obsadila druhé místo díky vysokému pojistnému plnění až 50 tisíc korun měsíčně a každoročnímu automatickému navyšování dávek o tři procenta. To zaručuje zachování reálné hodnoty pojistné ochrany i při rostoucích nákladech na péči. V hodnocení získala vysoké skóre také za srozumitelné podmínky nároku a možnost doživotní výplaty. Allianz momentálně eviduje asi tisíc smluv, nabídku produktu spustila letos v červnu.
Třetí skončila Kooperativa, která bodovala především doživotní výplatou dávek již od II. stupně závislosti a možností předběžného plnění během posuzování nároku na příspěvek na péči. Významným prvkem je i asistenční služba Maják, která poskytuje podporu nejen klientům, ale i jejich rodinám. V hodnocení pojišťovna uspěla zejména díky férovým podmínkám, vysoké spolehlivosti a přidané hodnotě v oblasti doprovodných služeb. Od loňského léta si produkt v pojišťovně sjednalo asi 400 osob.
Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli se projevují zejména v rozsahu pojistného krytí, tedy stupni závislosti a pojistné částce. Dále v ceně pojistného, dostupnosti informací a srozumitelnosti pojistných podmínek a také době, po kterou dochází k výplatě renty (doživotně, či po omezenou dobu).
Nové pojištění na stáří s podporou státu zatím netáhne. Pojišťovny napřed musejí přesvědčit své poradce
„Lépe hodnocené produkty navíc většinou nabízejí automatickou indexaci plnění, kratší čekací dobu nebo možnost asistenčních služeb pro klienta i jeho blízké. Tyto doprovodné služby představují stále důležitější součást nabídky, protože pomáhají rodinám zvládat náročné životní situace spojené s dlouhodobou péčí,“ říká Tomáš Smetana, analytik pojištění Scott & Rose.
Pojistné se u tohoto druhu pojištění obvykle pohybuje od několika stovek korun až po jednotky tisíc korun měsíčně. Záleží na tom, jaké parametry si klient zvolí, kdy si krytí sjedná a v jakém je zdravotním stavu. Obecně platí, že čím je klient mladší a v lepší kondici, tím nižší je i cena pojištění.
Přibližnou cenotvorbu lze ukázat na příkladu pojištění u NN. Ta uvádí, že pokud by si 35letý klient sjednal kompletní pojištění rizika pro všechny stupně nesoběstačnosti s pojistnou ochranou do 85 let, činila by výše pojistného přibližně 400 korun měsíčně. Výše měsíční renty by se pak odvíjela od toho, v jakém uznatelném stupni nesoběstačnosti by se ocitl. Pokud by šlo o lehkou až středně silnou závislost (I. a II. stupeň), dostával by 12 tisíc korun měsíčně. Pokud o těžkou až úplnou závislost (III. a IV. stupeň), dostával by 15 tisíc korun měsíčně.
Podobně jako u dlouhodobého investičního produktu (DIP) – což je zjednodušeně řečeno státem zvýhodněné spoření na penzi, například formou investic do akcií – lze i u pojištění dlouhodobé péče uplatnit daňové zvýhodnění. Funguje na principu odečitatelné položky od základu daně (až do výše 48 tisíc korun), tedy stejně jako právě u DIP či penzijního spoření. Zájem klientů o pojištění dlouhodobé péče však doposud zůstává za očekáváním pojišťoven. Během letošního prvního čtvrtletí si jej sjednalo méně než 20 tisíc. Jedním z důvodů je i to, že prodej nového druhu produktu se pojišťovací agenti a finanční poradci teprve učí a klientům ho musí vysvětlovat.
