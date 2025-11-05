Již posedmnácté letos Hospodářské noviny vyhlásily vítěze soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna roku. Mezi bankami nenašla přemožitele Česká spořitelna, které se dařilo v kritériích, jež sledovala ekonomickou výkonnost. V kategorii životních pojišťoven zvítězila Generali Česká pojišťovna a nejlepší neživotní pojišťovnou je Allianz.
Letošní ročník je zajímavý v tom, že všechny tři vítězné finanční domy obhájily své prvenství z loňska. Vítězové se letos měnili jen v dalších kategoriích, jež hodnotily klientskou přívětivost. Novinkou jsou letos speciální kategorie Počin roku a také srovnání nejlepších dlouhodobých investičních produktů, respektive pojištění dlouhodobé péče.
Výsledky soutěže jsou podloženy analýzou, kterou pro HN zpracovává agentura Scott & Rose. Ta v rámci parametrů, jež tvoří jednotlivá kritéria, vyhodnocuje tisíce datových vstupů. A to jak veřejně dostupných – například z publikovaných finančních výsledků peněžních ústavů –, tak těch, jež banky a pojišťovny agentuře samy poskytnou. Sběr dat probíhal mezi lednem a říjnem.
Analýza mapuje celkem 11 bank a 12 pojišťoven. Do soutěže nejsou zahrnuty finanční domy, které nedodaly žádné podklady, a nebylo je tak možné relevantně hodnotit. Projekt vznikl pod záštitou České národní banky, odbornými partnery jsou Česká bankovní asociace a Česká asociace pojišťoven.
„Visa podporuje toto ocenění, protože věříme, že úspěch českého bankovnictví stojí na inovacích, důvěře a spolupráci. Společně s bankami a partnery vytváříme prostředí, kde se moderní technologie přirozeně stávají součástí každodenního života,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visy pro Česko, Maďarsko a Slovensko.
Jak se hodnotilo
◾ Banky i pojišťovny byly hodnoceny z pohledu klienta a akcionáře. Oba měli ve výsledku stejnou váhu.
◾ Váhy jednotlivých kritérií pro celkové hodnocení si určily samy banky a pojišťovny.
◾ U bank se v klientské části hodnotilo šest kritérií. Nejdůležitějšími byly kvalita a šíře služeb nabízených v mobilních aplikacích, náklady a bonusy spojené s vedením běžného účtu a to, jaké zhodnocení vkladů banka nabízí v rámci spořicích účtů, penzí a investic.
◾ I u pojišťoven se v klientském hodnocení sledovalo šest kritérií. Nejdůležitějšími byly výše pojistného, šíře a kvalita poskytovaných produktů nebo srozumitelnost pojistných smluv.
◾ V ekonomické části se u bank i pojišťoven hodnotilo celkem pět kritérií. Mezi nejdůležitější ukazatele u obou typů finančních domů patřily návratnost vlastního kapitálu, nákladovost (poměr mezi náklady a ziskem) anebo tržní podíly v úvěrech, depozitech a pojištění. U pojišťoven byl důležitý i ukazatel combined ratio (podíl vyplacených škod a provozních nákladů k vybranému pojistnému).
◾ Procentuální vyhodnocení v jednotlivých kritériích byla stanovena na základě minimální a maximální hodnoty z váženého součtu získaných standardizovaných údajů. Pro standardizaci širokého spektra veličin na různě velkých škálách využila analytická agentura Scott & Rose, tzv. z-skóry. Ty konvertují všechny škály na stupnici s průměrem nula. V závislosti na vzdálenosti dané hodnoty od maxima bylo vypočteno příslušné procento hodnocení. Minimální hodnota pak představovala 0 procent a maximální naopak 100 procent.
◾ Minimální hodnota byla použita i v případě, že daná banka produkt nebo službu nenabízí.
Finanční domy jsou hodnoceny ze dvou hlavních pohledů – ekonomického a klientského. V ekonomickém kritériu hrají roli výkonnostní ukazatele, jako je návratnost vlastního kapitálu, nákladovost, tržní podíly (v úvěrech, depozitech či pojištění), solventnost či combined ratio (podíl vyplacených škod a provozních nákladů k vybranému pojistnému).
xxxV druhém je rozhodující, jak rozsáhlé a kvalitní produkty a služby umí daný peněžní ústav svým klientům nabídnout. Zkoumají se bonusy a náklady související s vedením běžného účtu, vyspělost mobilních aplikací, celková míra digitalizace, výhodnost spoření, investic či úvěrů. U pojišťoven se hodnotí i výše pojistného anebo srozumitelnost smluvních podmínek.
„Letos jsme do metodiky více zahrnuli například využívání finančních služeb v zahraničí, akcentovali jsme kyberbezpečnost v aplikacích, doplnili jsme hodnocení cestovního pojištění nebo jsme upřesnili metodiku klientských procesů, včetně délky likvidace pojistných škod,“ říká Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.
V obecné rovině je cílem projektu rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru a snaha poskytnout peněžním ústavům nezávislá srovnání jejich tržních pozic. Veřejnosti pak nabízí ucelený obraz o finančním trhu a pomáhá snadněji se zorientovat v produktech a službách, které peněžní ústavy nabízejí.
Nejlepší banky
O vítězství České spořitelny rozhodlo především to, že byla nejlepší v hodnocení ekonomiky. Dobře se jí ale dařilo i v klientském pohledu, kde skončila třetí. „Banka dosáhla nejvyššího tržního podílu na úvěrech i depozitech, vykázala přírůstek podílu na úvěrovém trhu a udržela vyrovnaný poměr úvěrů k depozitům,“ vyjmenovává některé z rozhodujících faktorů Michal Mošnička, generální ředitel analytické agentury Scott & Rose. V klientské části vynikla nadprůměrnými výsledky v oblasti běžných účtů, výše bonusů či slev pro stávající klienty.
Na druhém místě se celkově mezi bankami umístila Raiffeisenbank, třetí byla ČSOB. Klientsky nejpřívětivější se stala Raiffeisenbank, druhá v této kategorii skončila Moneta Money Bank, třetí Česká spořitelna.
„Ocenění si vážíme, protože je podložené robustní datovou analýzou, a je tak pro nás dalším potvrzením, že růst finančního zdraví klientů může být v souladu s byznysovým úspěchem firmy,“ říká Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.
Nejlepší pojišťovny
Pojišťovny byly hodnoceny ve dvou hlavních kategoriích – životní a neživotní. Nejlepší životní pojišťovnou se stala Generali Česká pojišťovna. K vítězství ji dovedly především nadstandardní výsledky v ekonomickém hodnocení, kde dosáhla nejvyššího tržního podílu, měla nejlepší combined ratio a třetí nejvyšší ziskovost. Druhá skončila Kooperativa a třetí ČSOB Pojišťovna.
Finální účet za bankovní windfall tax: namísto 35 miliard korun jen stovky milionů. Jak se banky dani vyhnuly?
Generali byla současně i klientsky nejpřívětivější životní pojišťovnou, když dosáhla nadstandardního hodnocení u pěti ze šesti sledovaných kritérií. Druhá skončila ČSOB Pojišťovna, třetí Česká podnikatelská pojišťovna.
„Visa Nejlepší pojišťovna patří v Česku k soutěžím, jejichž hodnocení považujeme za mimořádně sofistikované. Ocenění jsou pro nás důkazem, že se nám daří naplňovat strategii být celoživotním partnerem našich klientů,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel Generali České pojišťovny.
Nejlepší neživotní pojišťovnou se stala Allianz. Pomohly jí k tomu dominantní výsledky v ekonomických parametrech, kde dosáhla nejvyšší ziskovosti (ROE) a nejnižší nákladovosti. V klientské části bodovala zejména díky široké nabídce neživotních produktů, srozumitelnosti pojištění a rozsáhlé obchodní a zprostředkovatelské síti. Druhá byla ČSOB Pojišťovna, třetí Generali Česká pojišťovna.
„Získané ocenění je pro nás důležité, protože potvrzuje, že jdeme správným směrem. Vnímám ho jako ocenění práce našich týmů a jim také patří velké poděkování,“ říká Dušan Quis, předseda představenstva a generální ředitel Allianz pojišťovny.
Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovnou se stala ČSOB Pojišťovna, druhá skončila Generali Česká pojišťovna, třetí Allianz.
Speciální kategorie
Součástí hodnocení jsou letos i speciální kategorie Počin roku, Nejlepší dlouhodobý investiční produkt a Nejlepší pojištění dlouhodobé péče. Počinem roku v bankovnictví je záchranné tlačítko v mobilním a internetovém bankovnictví od Monety, které chrání peníze klientů, pokud mají podezření na zneužití svých účtů. Počinem roku v pojišťovnictví je pojištění Náš domov od ČSOB, které za klienty hlavně hlídá, zda není jejich nemovitost podpojištěná. O vítězích v této kategorii rozhodli v hlasování čtenáři Hospodářských novin.
Nejlepší dlouhodobý investiční produkt má podle analýzy Scott & Rose Patria Finance. Druhá skončila Raiffeisenbank, třetí Wood Retail Investments (Portu). Nejlepší produkt pojištění dlouhodobé péče pak nabízí NN Životní pojišťovna. Druhá v této kategorii skončila Allianz, třetí Kooperativa.
