Bankám a spořitelnám v Česku v letošním prvním pololetí stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 7,4 miliardy korun na rekordních 67,38 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat, která zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Bilanční suma bank ke konci června činila 11,31 bilionu korun, což je proti stejnému období loni nárůst o 688 miliard korun. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména úvěrová aktivita a následně vyšší čisté úrokové výnosy.
Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvním pololetí meziročně o 8,5 miliardy na 133,6 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim však snížily o 55,4 miliardy na 225,4 miliardy korun, naopak výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o tři miliardy na 33,9 miliardy korun.
„Tuzemským bankám se daří. S ekonomickým zotavením jde ruku v ruce i oživení poptávky po úvěrech, což pomáhá stabilizovat čisté úrokové výnosy,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Trendem je i nárůst příjmů z poplatků a provizí. Jde o výsledek narůstajícího zájmu domácností o investiční produkty. Silné hospodářské výsledky úzce souvisejí s velmi dobrou kondicí úvěrového portfolia peněžních ústavů. Díky tomu jim klesají náklady na riziko, což se promítá do vyšších zisků, dodal.
Celkové úrokové výnosy jsou podle něj meziročně nižší kvůli poklesu sazeb ČNB. Nicméně čisté úrokové výnosy měří rozdíl mezi těmito celkovými úrokovými výnosy a úrokovými náklady. „Bankám tak v prvním pololetí pomohlo rozpouštění opravných položek spolu s poklesem nákladů na financování depozit,“ doplnil analytik společnosti XTB Tomáš Cverna. Velký zájem o hypoteční úvěry táhne dynamiku na úvěrovém trhu, což podle něj zvyšuje bilanční sumu bank.
Šest největších bank bude i z letošních zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.
Zdanění bank a bohatých? Překvapení může přijít kdykoliv po volbách
Navzdory růstu zisků v prvním pololetí banky podle Cverny nemusí řešit dopad windfall tax do jejich hospodaření. V posledním roce platnosti tohoto opatření je jasné, že banky nepocítí žádný hmatatelný dopad, který by měl destabilizovat jejich ziskovost, podotkl.
České spořitelně vzrostl v prvním pololetí meziročně čistý zisk o 3,3 procenta na 12,8 miliardy korun, ČSOB o procento na 9,6 miliardy, Komerční bance o 37,5 procenta na 8,9 miliardy. Raiffeisenbank v Česku meziročně stoupl čistý zisk o 87 procent na 5,69 miliardy korun. Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl meziročně o 14,4 procenta na 3,1 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk v přepočtu zhruba 5,8 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 5,5 procenta.
