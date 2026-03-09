Ahoj! Prosím tě, můžeš hlasovat pro Alexandru v této anketě? Je to dcera mé kamarádky. Hlavní výhrou je bezplatné stipendium na příští rok a je to pro ni opravdu moc důležité. Mockrát děkuji!
Tahle zpráva, která se po komunikační síti WhatsApp v posledních týdnech šíří, přišla i známé české designérce Lucii Koldové. V dobré víře na uvedený link klikla a hlasovala. Stala se tak obětí internetových podvodníků, kteří pak podvržené zprávy s cílem okrást další uživatele o peníze rozesílali z jejího účtu.
Co se dočtete dál
- Jak přesně krok za krokem funguje trik s falešným hlasováním, pomocí kterého útočník získá plnou kontrolu nad vaším účtem.
-
- Proč se nechají nachytat i velmi zkušení uživatelé, byznysmeni či politici a jakou roli v tom hraje takzvané sociální inženýrství.
-
- Co se stane ve chvíli, kdy hacker váš WhatsApp ovládne, jak odřízne vaše notifikace a jakým způsobem začne z vašich blízkých lákat peníze.
-
- Jaký je krizový postup, pokud jste už útoku podlehli, a co musíte v nastavení aplikace okamžitě udělat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.