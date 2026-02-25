O potřebě zakázat anonymní telefonní karty a zasadit tak ránu kybernetickým podvodníkům se vede debata už několik let. Volá po tom například policie, podle níž jsou anonymní SIM karty velkým pomocníkem organizovaného zločinu. Sněmovní seminář na toto téma však ukázal, že zrušení předplacených SIM karet, které se dají bez uvedení jména koupit třeba v trafice nebo na benzince, v boji proti kybernetickým zločincům moc nezmůže. Organizované skupiny, působící ve světě internetu a mobilů, jsou i s pomocí umělé inteligence mnohem dál. Zrušení karet jim podle řečníků sice možná zkomplikuje život, ale rozhodně je v jejich podvodech nezastaví.
Co se dočtete dál
- Proč zrušení anonymních SIM karet zločince nezastaví.
- Jaké kroky navrhují experti.
- Jak to vidí telefonní operátoři.
