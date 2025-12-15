Ve střední Evropě zůstává Česko jedinou zemí, kde lze zakoupit předplacenou SIM kartu anonymně. Různé zločinecké skupiny, kyberpodvodníci, teroristé i Ruskem najatí jednotlivci takovou šanci vyhnout se policejnímu odhalení rádi využívají. Detektivové proto nyní už poněkolikáté během posledního desetiletí vyzývají ke změně zákona o elektronických komunikacích. Nově argumentují sílícími hrozbami, které představuje Rusko či terorismus.

O změnu zákona a povinnou registraci majitelů předplacených SIM karet usilovala v minulosti neúspěšně i Bezpečnostní informační služba (BIS) a někteří jednotliví poslanci. Zřetelného odpůrce takový krok nyní nemá, mnozí ale argumentují zejména dopadem na trh a zákazníky, který je prý třeba dobře zvážit.

  Ve střední Evropě je Česko jedinou zemí, kde lze zakoupit předplacenou SIM kartu anonymně. Různé zločinecké skupiny, teroristé i Ruskem najatí jednotlivci takovou šanci vyhnout se policejnímu odhalení rádi využívají. Detektivové proto vyzývají ke změně zákona o elektronických komunikacích.
  Jak anonymní karty zločincům pomáhají?
  Existuje nyní u politiků a úřadů vůle zákon změnit?
