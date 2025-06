Mobilní operátoři by měli do konce roku 2030 pokrýt 600 tzv. bílých míst, kde dosud není dostupný kvalitní mobilní signál. Zpravidla jde o části obcí. Vybírat budou ze seznamu více než 1600 lokalit, které v ČR zbývají. Počítá s tím rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Do roku 2031 pak mají operátoři pokrýt signálem také hlavní železniční koridory. Na středeční tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle měření ČTÚ je v současné době mobilním signálem pokryto 99 procent populace.

Tzv. bílé místo je základní sídelní jednotka, zpravidla část obce, kde není dostupný 4G nebo 5G signál od alespoň jednoho mobilního operátora. Za dostatečné pokrytí se bere hranice 97 procent obyvatel. Seznam těchto míst ČTÚ sestavil z podnětů obcí, simulací a vlastního měření. Podle předsedy Rady ČTÚ Marka Eberta úřad v současné době eviduje v tuzemsku okolo 1610 bílých míst.

ČTÚ letos dokončil proces přidělování frekvencí jednotlivým operátorům. V rámci toho jim stanovil povinnost k pokrytí míst bez kvalitního signálu. Každý ze tří tuzemských operátorů tak bude muset vybudovat infrastrukturu k zajištění signálu ve 200 lokalitách. V dalších 300 místech pak mohou infrastrukturu sdílet mezi sebou. Operátoři mohou místa vybírat ze sestaveného seznamu ČTÚ.

„Dostatečné pokrytí internetem má přímý dopad na kvalitu života, dostupnost služeb a konkurenceschopnost regionů. Pokrývání bílých míst je dlouhodobý proces, který vyžaduje investice a intenzivní spolupráci mezi státem a soukromými subjekty,“ uvedl Vlček. Připomněl, že stát k těmto investicím využívá peníze z evropských fondů a financuje a pořádá studie a semináře.

Operátoři v této souvislosti ve středu uzavřeli smlouvu o vzájemném sdílení. Ta má podle předsedy Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiřího Grunda umožnit na každou nově postavenou signální věž osadit technologie všech tří operátorů. Mezi příklady spolupráce patří například výstavba věží v obcích Lednice na Rakovnicku, Lipová na Prostějovsku nebo Desná – Černá Říčka v Jizerských horách.

Podle Grunda k výstavbě infrastruktury pomohla některá nedávná zjednodušení. Zmínil například odstranění povinnosti posuzovat krajinný ráz u věží do 50 metrů, usnadnění v územně plánovací dokumentaci nebo plánované snížení počtu stavebních úřadů.