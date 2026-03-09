Česko-americká antivirová společnost Gen Digital, do které patří i původně čistě tuzemská značka Avast, přichází se zajímavou novinkou. Do prostředí velmi populární AI aplikace ChatGPT zavedla možnost napřímo si ověřit, zdali obsah – jejž do chatovacího modelu klient nahraje – vykazuje známky phishingu nebo podobného internetového podvodu. To může být v době, kdy se webové prostředí odkazy a reklamami na podobný závadný obsah doslova hemží, velmi užitečné. Služba je navíc pro klienty dostupná zdarma, a to i v Česku.
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje nový asistent Genie v prostředí ChatGPT a jak jej používat.
- Proč nestačí jen kontrolovat samotné odkazy a jak umělá inteligence od Nortonu zkoumá psychologický nátlak, kontext zprávy a použité taktiky.
- Co vše lze do aplikace nahrát a nechat zkontrolovat, zdali nejde o podvodný obsah.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.