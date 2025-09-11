Konsolidace státních financí se nedaří. Platí to pro Českou republiku, kde ministr financí Zbyněk Stanjura navrhl rozpočet na rok 2026 s deficitem ve výši 286 miliard korun a jen pár dní po tomto oznámení se ozývají resorty s tím, že jim vyčleněné peníze rozhodně nestačí. A platí to i pro řadu dalších zemí. Poslední stát, který musí nyní sáhnout k dalším rozpočtovým opatřením, k „oblíbenému“ konsolidačnímu balíčku, je Slovensko.
Plán, který tamní ministr financí Ladislav Kamenický zveřejnil tento týden, obsahuje úspory na platech i důchodech, škrty na úřadech a jejich slučování a zrušení dvou dnů pracovního klidu. Nechybí ani přísnější hlídání nemocných na neschopenkách, zvýšení odvodů na zdravotní pojištění či větší kontrola trhů a šedé ekonomiky. Zásadní jsou ale vyšší daně.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjejí státní finance v zemích EU?
- Kdo musel naposledy konsolidovat a jak?
- Bude se Česko inspirovat?
