Spokojenost s relativně malým podílem hlasů pro strany usilující o vystoupení z EU či NATO, ale také nutnost směrovat Česko k větší soběstačnosti v energetice či obraně. To jsou některé z ohlasů šéfů největších peněžních ústavů v zemi, mezi nimiž HN uspořádaly anketu týkající se výsledků voleb. Přední tuzemští bankéři rovněž uvedli, jaké by měly být socioekonomické priority budoucí vlády. A část z nich také varovala před zaváděním speciálních daní pro bankovní sektor, které mohou být pro tuzemské hospodářství „toxické“.
Redakce obdržela odpovědi od České spořitelny, Komerční banky, UniCredit Bank, Monety Money Bank, Fio banky a Partners Banky (ostatní oslovené jako ČSOB, Raiffeisenbank anebo Air Bank se ankety nezúčastnily).
Co se dočtete dál
- Jak bankéři hodnotí výsledky voleb a co je nejvíce potěšilo.
- Které oblasti by podle šéfů finančních domů měla nová vláda prioritně podpořit, aby přilákala investice.
-
- Proč speciální bankovní daně zůstávají pro sektor rizikem a jak se některé instituce snaží jejich dopad minimalizovat.
- Jak se šéfové bank staví staví k veřejným projektům a které oblasti považují za klíčové pro stabilitu ekonomiky.
