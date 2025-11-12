Před třiceti lety byly hypotéky v Česku novinkou, produktem určeným jen pro úzký okruh klientů. Banky tehdy teprve budovaly potřebné zázemí – od procesů a legislativy až po distribuční sítě. Dnes je hypoteční financování pevnou součástí ekonomiky i každodenního života milionů lidí. Hypotéku už někdy čerpalo více než 1,5 milionu klientů bank a objem poskytnutých úvěrů odpovídá ročnímu státnímu rozpočtu země.
Uplynulé tři dekády přinesly mimořádný příběh – příběh stabilního trhu, který obstál i v neklidných časech. Český hypoteční sektor prošel zkouškami finanční krize, pandemie i obdobím vysoké inflace a rychlého růstu sazeb. Navzdory těmto výzvám zůstal trh zdravý, konzervativní a důvěryhodný. Na rozdíl od některých sousedních zemí se Česko vyhnulo rizikovým hypotékám v cizí měně či jiným experimentům, které jinde způsobily vážné problémy klientům i bankám.
Za tímto úspěchem stojí především lidé – od tvůrců prvních produktů až po dnešní experty na digitalizaci a řízení rizik. Hypotéky nejsou jen čísla a sazby. Jsou to desítky tisíc hodin práce analytiků, metodiků, právníků, IT specialistů, obchodníků i kolegů z back officu, kteří každý den pomáhají naplňovat sen o vlastním bydlení.
Na výroční konferenci České bankovní asociace, která se konala v říjnu pod záštitou viceguvernéra České národní banky profesora Jana Fraita, se celý sektor poprvé v tak široké míře ohlédl za třemi dekádami hypoteční historie. Společně zde zasedli zástupci bank, regulátorů i odborné veřejnosti, aby bilancovali, sdíleli zkušenosti a hledali cestu, jak dál. I to je jeden z největších přínosů této konference, že dokázala spojit konkurenty ke společné věci, k rozvoji zdravého a dostupného trhu s bydlením.
Téma dostupnosti bydlení dnes rezonuje celou společností. Hypotéky byly vždy odrazem své doby – a dnešek nás nutí hledat nové formy spolupráce mezi státem a soukromým sektorem. Česká bankovní asociace proto dlouhodobě podporuje iniciativy směřující ke zlepšení legislativního rámce pro bydlení, ať už jde o připravovaný zákon o podpoře bydlení nebo modernizaci pravidel družstevní výstavby.
Klíčové však bude, aby se povedlo nastavit aktivní dialog s příští vládou i parlamentem. Bez stabilního regulatorního prostředí a předvídatelné politiky nelze zajistit, aby se sen o vlastním domově stal dosažitelným pro co nejvíce českých rodin – nejen pro ty vyvolené.
Trh se přitom dál vyvíjí. Digitalizace, která ještě před pár lety znamenala převod papírových dokumentů do elektronické podoby, dnes mění samotnou podstatu hypotečního procesu. Žádosti se vyřizují online, klienti podepisují smlouvy na dálku a systémy bank dokážou v reálném čase vyhodnotit riziko i bonitu. Do budoucna nás čeká ještě hlubší integrace dat, moderní přístupy k financování i správa nemovitostí s využitím nových technologií.
Když se ohlédneme, máme být na co hrdí. Český hypoteční trh je stabilní, kultivovaný a respektovaný, a to díky spolupráci bank, regulátorů i klientů, kteří prokázali mimořádnou odpovědnost. Ale stejně důležité je dívat se vpřed. Naším společným cílem musí být, aby hypotéky zůstaly dosažitelné, férové a technologicky pokročilé a aby především přispívaly ke zlepšení dostupnosti bydlení v naší zemi.
Třicet let hypoték je jubileem, které ukazuje, že když se spojuje odbornost s odpovědností a spoluprací, může vzniknout systém, na který se lze dlouhodobě spolehnout. Přejme tedy našim hypotékám, aby i v dalších letech měly co financovat – a aby pomáhaly lidem naplňovat sny o domově.
