Hypoteční trh se po více než roce trvalého poklesu úrokových sazeb dostal do fáze, kdy už nelze čekat další rychlé zlevňování. Realitní trh však nadále nabírá na síle a rostoucí aktivita kupujících se už začíná promítat i do cen nemovitostí. Podle Broker Consulting REALIndexu se letos rozdíl mezi nabídkovými a realizačními cenami pohyboval v průměru okolo šesti procent, což ukazuje, že očekávání prodávajících a možnosti kupujících se k sobě postupně přibližují. Stabilní úrokové prostředí navíc dává domácnostem větší jistotu při rozhodování o pořízení vlastního bydlení.
Poptávka po nemovitostech jde ruku v ruce s vývojem hypotečních sazeb, které se drží v úzkém pásmu. Podle našich dat došlo v září k nepatrnému zvýšení průměrné nabídkové hypoteční sazby ze 4,60 na 4,64 procenta. To nepředstavuje zásadní obrat, ale potvrzuje, že období výraznějšího poklesu máme za sebou. Banky nyní reagují selektivně – upravují sazby podle délky fixace a své obchodní strategie. Některé instituce zlevňují vybrané fixace, jiné naopak mírně přibrzďují, aby vyrovnaly rostoucí náklady na zdroje.
Hypotéky lákají i přes rostoucí ceny bytů. Slibům politiků o dostupném bydlení nevěří nikdo
Klienti se již adaptovali na novou realitu sazeb kolem čtyř a půl až pěti procent, kterou většina odborníků považuje za dlouhodobě udržitelnou. Hypotéky s pětiletou fixací se nyní pohybují pod hranicí pěti procent a tříleté fixace si nadále drží nejvýhodnější úroveň. Rozdíly mezi fixacemi sice nejsou výrazné, ale i malé odchylky mohou znamenat podstatný rozdíl v celkových nákladech úvěru, proto se vyplatí jednotlivé nabídky pečlivě porovnat.
Z makroekonomického pohledu hraje klíčovou roli přístup České národní banky. Ta na posledním zasedání ponechala dvoutýdenní repo sazbu na 3,50 procenta a vyslala tak signál, že se nechystá k rychlému uvolňování měnové politiky. Inflace se drží v blízkosti dvouprocentního cíle, ale jádrové tlaky v ekonomice, zejména ve službách a mzdách, zatím zcela neodezněly.
Pokud se ekonomika bude vyvíjet podle očekávání a inflace zůstane pod kontrolou, lze ve střednědobém horizontu počítat s tím, že hypoteční sazby se budou držet v rozmezí čtyř až pěti procent. Očekávání, že sazby ještě dramaticky klesnou, se pravděpodobně nenaplní. Reálnější je scénář mírných výkyvů v závislosti na krocích centrální banky, vývoji inflace a kurzu koruny. V takovém prostředí se vyplatí přestat čekat na ideální okamžik a s koupí nemovitostí neotálet. Zvlášť u atraktivních lokalit totiž platí, že nabídka rychle mizí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist