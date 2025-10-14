Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy korun, což je proti srpnu nárůst o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy. Úrokové sazby nových úvěrů zůstaly v průměru na srpnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Zářijová čísla potvrdila, že silná letní aktivita na hypotečním trhu nebyla výjimkou. Hypoteční trh zůstává nadále velmi živý, roste jak počet, tak i objem nově poskytnutých úvěrů. Průměrná nová hypotéka poprvé přesáhla 4,3 milionu korun a její medián se pravděpodobně pohybuje okolo 3,4 milionu,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Počet nových hypoték v září narostl téměř o 12 procent meziměsíčně na 6795, což je o 30 procent více než před rokem. Dosáhl tak na maximum za 44 měsíců a letošní rok podle odhadu asociace překoná úroveň z roku 2019.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v září stoupl na osm miliard Kč. To je o 104 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték nepatrně klesl na 21,3 procenta.
Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték byla v září o 0,44 bodu níže než sazba 4,96 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 Kč. Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.
„Průměrná úroková sazba se na hypotékách v podstatě nemění. Na začátku října sice swapové sazby mírně klesly, a to i s ohledem na nižší než očekávanou inflaci, stále se ale pohybují blízko nejvyšších hodnot za poslední rok. Výrazné zlevnění hypoték tak čekat nejspíš nemůžeme,“ upozornil hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko. Čísla o produkci hypoték v měsíci září ukazují, že prostor a podmínky pro další snižování úrokových sazeb jsou nyní omezené a s dalším posunem níže nelze příliš počítat, doplnil generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v září 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2400 korun.
