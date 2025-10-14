Stovky až tisíce nových bytů, některé daně vyšší, některé nižší, dotace na hypotéky, digitalizace, nový stavební zákon… Politické strany před volbami lákaly voliče na levné a dostupné bydlení všemi možnými způsoby. Důvod byl jasný: přes veškeré dosavadní sliby patří vlastnické bydlení v České republice k nejméně dostupným v EU.
Údaje České bankovní asociace ovšem ukázaly, jak to s důvěrou obyvatel v politické sliby je ve skutečnosti. Září se stalo rekordním měsícem, co se týká hypoték – v celkovém objemu i v počtu. Zkrátka, zájem o nákup bydlení je vysoký, a to přesto, že roste cena nemovitostí a úrokové sazby neklesají. I kvůli této kombinaci je průměrná splátka hypotéky letos vyšší než loni a lidé jsou ochotni ji platit, protože nevěří, že by nová vláda na současné situaci cokoliv změnila.
Co se dočtete dál
- Jak by chtely politické strany zlepšit dostupnost bydlení?
- Jak se vyvíjí poptávka po hypotékách a ceny nemovitostí?
- Jaký má dopad nedůvěra v politiku bydlení?
