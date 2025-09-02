Ceny nemovitostí pokračují v růstu, dostupnost vlastnického bydlení se vzdaluje, prodejci obnovili aukce, developeři nestíhají stavět a na každý byt stojí fronta zoufalých zájemců, kteří se navzájem přeplácejí. Takhle dnes vypadá realitní trh a vidí to každý, kdo se jen letmo dotkne jakékoliv analýzy či studie, která se vztahuje k nemovitostem. Základem problému je samozřejmě hlavní město, kde je trh největší, nejsilnější a také absolutně nejdražší.
Realita se má ale k podobným popisům asi jako filmová realizace ke skutečné historické události. Nejenže se liší podle toho, kdo zrovna příběh vypráví, ale rozdíly jsou i v „detailech“. Na první i druhý pohled je všechno tak, jak má být. Při podrobnějším pohledu nicméně vidíme, že je velmi obtížné zjistit, jak to s cenami a dostupností bydlení doopravdy je, a tak se běžný pozorovatel musí spolehnout na zprávy od developerů či realitních kanceláří. A ti nám neukazují celý obraz.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjejí ceny nemovitostí?
- Odpovídají vydávané statistiky realitě?
- Jak velký je pražský trh?
