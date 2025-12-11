Letošní rok bude pro developery v Praze jedním z nejlepších. Za první tři čtvrtletí prodali v hlavním městě 6000 bytů, o 12 procent více než před rokem, a jejich průměrné ceny se pohybují kolem 170 tisíc korun za metr čtvereční. I přesto jdou velmi dobře na odbyt.

Stavební firmy jsou plně vytížené a lídr rezidenčního developmentu – společnost Central Group – minulý týden ohlásil, že o rok odloží zahájení stavby všech svých nových bytových domů, které ještě nejsou v prodeji. Důvodem jsou podle vedení firmy „neakceptovatelné“ ceny stavebních dodávek od generálních partnerů.

Největší konkurenti Central Group v Praze tlak na vyšší ceny ze strany stavebních firem potvrzují, žádný z nich ale nemá v úmyslu své projekty odkládat. 

