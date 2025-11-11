Firma PSG má více než stoletou historii. Její počátky sahají do roku 1924, kdy Tomáš Baťa ve Zlíně založil stavební oddělení svého obuvnického koncernu. Jeho stavaři zajišťovali výstavbu továrních budov, obytných domů, silnic i železnic. Po revoluci se do příběhu přes konsolidaci drobných podílů dostal i Juraj Surovič, který dnes firmu většinově vlastní skrze rodinný holding ZSF.
Postupně se svými kolegy vytáhl firmu, která je rozkročená v dvojměstí Zlín-Otrokovice, k třímiliardovým tržbám a zisku EBITDA zhruba 400 milionů korun. V regionu je PSG důležitý hráč: léta bylo jeho logo vidět na dresu zlínských hokejistů, dnes ho nosí na prsou tamní fotbalisté. I když se jim letos docela daří, k pařížskému PSG, tedy Paris St. Germain, mají hodně daleko. Surovičovi tuhle shodu zkratek občas někdo ve vtipu předhodí – on sám sice výkony Zlína sleduje, ale za fotbalového fanatika se nepovažuje a vlastnictví fotbalového klubu, což je teď mezi byznysmeny moderní trend, považuje v nadsázce za gambling.
„Spoléháte na věci, které neumíte ovlivnit, hrajete se spoustou neznámých, řada věcí nemusí vůbec vyjít,“ říká jednašedesátiletý podnikatel.
Na úvod jedna fotbalová otázka. Zlínský stadion je známý tím, že mu chybí půlka hlavní tribuny…
Ano, chybí tam…
Co se dočtete dál
- Co říká Juraj Surovič, majitel stavební skupiny PSG, na aktuální stavební trh.
- Jak popisuje svůj příběh v čele firmy a jak se do ní dostal.
- Proč předává otěže skupiny svým potomkům už brzy po šedesátce.
- Jak se udržuje v kondici a jaké neuvěřitelné dávky kilometrů polyká na kole i při trailových závodech.
