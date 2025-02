Běžně většina materiálů z demolic či rekonstrukcí staveb končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadů. Je to jednoduchý a zavedený způsob, jak prostor rychle vyčistit od starých věcí. Jenže je to způsob neudržitelný. První velké pilotní projekty ukazují, že to lze dělat jinak a takzvaně dekonstruovat podle principu cirkulární ekonomiky. Investiční skupina KKCG nyní takto postupuje při dekonstrukci bývalé budovy Sazky v pražských Vysočanech. Maximum vybavení a materiálu z někdejšího sídla sázkové kanceláře s celkem devíti podlažími se snaží rozprodat, rozdat či znovu využít. Recyklováno už tak bylo například 31 tun koberců. „A bezúplatně jsme předali desítky atypických kuchyněk se spotřebiči, staré gastro vybavení, sanitární vybavení, původní akustické vybavení, skleněné příčky, světla, podhledy,“ říká manažer ESG KKCG Real Estate Group Karel Fronk.

