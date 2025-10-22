Prodeje nových bytů i jejich průměrné ceny v Praze po lehkém pocovidovém zaškobrtnutí pokračují ve svém růstu. Za první tři čtvrtletí se jich v hlavním městě prodalo 6000, o 12 procent více než před rokem. Uvedli to zástupci developerů Central Group, Skanska Residential a Trigema, kteří údaje o bytech v Praze dlouhodobě sledují.

Pražské novostavby zároveň neustále zdražují. Důvody zůstávají stále stejné – silná poptávka po bydlení, váznoucí výstavba a k tomu rostoucí stavební náklady.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velkou poptávku tvoří luxusní byty v Praze.
  • Jak jdou novostavby na odbyt v Brně a obecně v regionech.
  • Jaká je v Praze k mání nejlevnější a nejdražší novostavba.
