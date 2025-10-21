Navázat zdanění z příjmu z pronájmu bytu na délku nájemní smlouvy, i to je jeden z nápadů, jak chce hnutí ANO regulovat trh s bydlením. V případě smlouvy do pěti let by daňová sazba byla dokonce vyšší než dnes, v případě smluv na dobu 20 a více let by sazba klesla na třetinu stávající.
Tato pobídka vypadá na první pohled skvěle, a když k tomu hnutí Andreje Babiše přidá i slibované jednodušší vystěhování neplatičů, potom je to pohádka, která potěší obě strany. Nájemníci získají jistotu a majitelé vydělají.
Co se dočtete dál
- Jak chce hnutí ANO zlepšit nájemní trh?
- Nakolik pomůže daňová pobídka?
- Co o nájemním trhu víme?
