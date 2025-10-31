Kdy a zda nové povolenky na vytápění a dopravu na tuzemské domácnosti dopadnou, není jasné. Vznikající vláda slibuje evropskou směrnici ignorovat, i když to pro Česko může znamenat ztrátu stovek miliard korun na dotacích, přísných sankcích a výpadku výnosů z prodeje. Řada mýtů, nedorozumění a rozličných názorů panuje ovšem i v tom, koho se nové emisní certifikáty zvané ETS2 vlastně týkají. 

Efekt totiž rozhodně nebude plošný, každý povolenky na základě své konkrétní životní situace a stylu pocítí jinak. Pro lepší pochopení přináší HN modelové příklady typizovaných domácností a jak se na nich ETS2 projeví.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • xxxx
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.