V poslední době je ve Spojených státech poměrně populární v debatách o osobních financích pojem „Fuck You Fund“ (zkráceně FU Fund, počeštěně FU fond). Jde o označení finanční rezervy, která jednotlivci umožňuje svobodně říci „ne“, ať už zaměstnavateli, obchodnímu partnerovi nebo životní situaci, v níž se nechce nadále nacházet. Na rozdíl od tradiční finanční rezervy, jejímž hlavním účelem je překlenout nenadálé životní události, jako je ztráta zaměstnání nebo náhlý zdravotní výdaj, FU fond představuje rezervu na plánovanou změnu životního směru.

A vzhledem k překotným technologickým a geopolitickým změnám je naléhavost tvorby takového fondu stále silnější.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velký by FU fond měl být a jak se liší jeho nastavení v jednotlivých českých regionech.
  • Co všechno ovlivňuje, kdy lidé žijící v Česku dosáhnou svého FU cíle.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze