V poslední době je ve Spojených státech poměrně populární v debatách o osobních financích pojem „Fuck You Fund“ (zkráceně FU Fund, počeštěně FU fond). Jde o označení finanční rezervy, která jednotlivci umožňuje svobodně říci „ne“, ať už zaměstnavateli, obchodnímu partnerovi nebo životní situaci, v níž se nechce nadále nacházet. Na rozdíl od tradiční finanční rezervy, jejímž hlavním účelem je překlenout nenadálé životní události, jako je ztráta zaměstnání nebo náhlý zdravotní výdaj, FU fond představuje rezervu na plánovanou změnu životního směru.
A vzhledem k překotným technologickým a geopolitickým změnám je naléhavost tvorby takového fondu stále silnější.
Co se dočtete dál
- Jak velký by FU fond měl být a jak se liší jeho nastavení v jednotlivých českých regionech.
- Co všechno ovlivňuje, kdy lidé žijící v Česku dosáhnou svého FU cíle.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.