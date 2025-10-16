Padesát, dvě stě, nebo dokonce sedm set tisíc prázdných bytů – ve chvíli, kdy se mluví o nedostupnosti bydlení, politici i ekonomové tahají z rukávu čísla, jejichž původ se tváří seriózně, vyplývá třeba ze sčítání lidu, expertního odhadu ministerstev či municipalit. Reálně ale přehled o bytovém fondu České republiky, o jeho stavu a obsazenosti nemá vůbec nikdo.
Ano, existuje katastr nemovitostí, finanční správa má přehled, kdo, kolik a za co platí, ale kdo, kde a v jakých podmínkách bydlí, to nikdo netuší. Což je reálný problém při tvorbě bytové politiky včetně výplaty sociálních dávek, protože si každý upravuje čísla podle toho, jak mu to víc vyhovuje.
Co se dočtete dál
- Proč vláda odsouhlasila vznik registru bytů?
- K čemu mají sloužit data?
- Jaké může mít praktické dopady?
