Dostupnost bydlení v Česku zůstává tragická, cena hypoték se oproti původním předpokladům rychle nesnižuje, zato ceny bytů i nájemné prudce rostou.

O to překvapivěji mohou vyznít data za první čtvrtletí, která se týkají platební morálky. Nejdříve přišel údaj o neplatičích nájemného: jejich podíl zůstává podle pravidelné čtvrtletní analýzy Asociace nájemního bydlení zhruba stejný jako před rokem. Ve srovnání s posledními třemi měsíci loňského roku dokonce podíl neplatičů klesl, a to o jednu desetinu na 2,3 procenta. Podle odhadů zástupců majitelů bytů by nemělo dojít k výrazným změnám po celý letošní rok. Což je při rostoucích cenách dobrou zprávou.

