Bydlení bude dostupné a navíc kvalitní, každý rok může vyrůst 40 tisíc nových bytů, obce a města budou moci stavět rychle a levně, podmínky pro povolování staveb budou jednoduché a vše urychlí elektronizace. Při čtení slibů koalice Spolu z předvolební kampaně v září 2021 člověka napadne, že je možné je ihned překlopit do letošní kampaně. Protože k reálným změnám došlo jen v minimální míře.

Nejde jen o zpackanou digitalizaci. Penzijní fondy, které letos dostaly možnost investovat do nákupu realitních projektů dostupného bydlení, čekají na dluhopisy garantované státem. Přístup NIMBY (zkratka anglického rčení „Not In My Backyard“, což v překladu znamená „Ne na mém dvorku“) je stále hlavním programem starostů. Dostupné bydlení ve větším množství zatím staví především Česká spořitelna a i tady občas dochází mezi bankou a nájemci k nesouladu v představách, jaké nájemné je vlastně „dostupné“.

