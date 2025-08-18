Během letoška a příštího roku vyprší fixace úroků u hypoték statisícům lidí. Týká se to hlavně těch, kteří si půjčky na bydlení brali v letech 2020 a 2021 – tedy v období rekordního zájmu a historicky nejnižších sazeb. Dnešní úrokové míry jsou ale více než dvojnásobné, což pro mnoho domácností znamená citelný nárůst měsíčních splátek.
HN se proto zeptaly odborníků na hypotéky, jak zajistit, aby vyšší splátky zatížily peněženky klientů co nejméně. A také, jaké sazby vlastně v následujících měsících a letech očekávat. V tomto směru jde sice o věštění z „křišťálové koule“, většina expertů se ale shoduje, že banky s cenami úvěrů příliš dolů nepůjdou.
Co se dočtete dál
- Měsíční splátka hypotéky může narůst i o tisíce měsíčně. Zjistěte, jak moc vás refixace zasáhne.
- Kdy a jak vyjednat u banky nižší úrok a kolik vás mohou stát chyby.
- Udali refinancovat, nebo zůstat u své banky.
- Triky a rady od expertů, jak snížit splátky.
