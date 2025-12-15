Společnost PSN získala povolení pro svůj developerský projekt na místě bývalého průmyslového areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích. Dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a doplní je novostavby.
Historická budova bývalé továrny na kovové zboží a mechanická spínadla Waldes a spol. dlouhá léta chátrala. V posledních letech v jejích prostorách kromě skladů našel zázemí antikvariát nebo umělecké ateliéry.
Co se dočtete dál
- Jak dlouho bude trvat revitalizace areálu po továrně Koh-i-noor v Praze.
- Co na území vznikne.
- Do kterých dalších brownfieldů se vrací život.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.