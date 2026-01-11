Ve velmi zajímavý právní i politický výsledek může vyústit žaloba na ochranu osobnosti, jejíž podání Filip Turek avizoval, protože se jej dotklo zdůvodnění, jímž Petr Pavel, podle ústavních právníků naopak velmi dobře, vysvětlil, proč kandidáta Motoristů nejmenuje ministrem životního prostředí.
Pokud jde o ten právní – již z kauzy Peroutka, kterou v roce 2015 tehdejší prezident Miloš Zeman odstartoval výrokem, kterým prvorepublikovému novináři Ferdinandu Peroutkovi připsal autorství článku „Hitler je (přece) gentleman“ (prý otištěnému vlevo dole), víme, že hlavu státu nelze při výkonu její ústavní funkce úspěšně žalovat o ochranu osobnosti.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou právní možnosti Filipa Turka podat žalobu na ochranu osobnosti?
- Jak precedent kauzy Peroutka z roku 2015 ovlivňuje žaloby vůči prezidentovi za úkony v úřadu?
- Proč by žaloba proti prezidentu Petra Pavlovi byla právně neúspěšná a proti komu by bylo nutné žalovat místo něj?
