Obrovský zájem o koupi vlastního bydlení v Česku má kromě rapidního růstu cen nemovitostí také další efekt. Zcela běžnou praxí se opět stávají cenové aukce na atraktivní byty a domy. Prodej se tak často řídí heslem „kdo dá víc, vyhrává“. Nejde ale jen o ceny jako takové. O vítězi rozhodují i další parametry, například to, zdali je klient ochoten zaplatit hotově anebo se nastěhovat až za určitou dobu. Faktem zůstává, že nabídkové ceny se od těch skutečně realizovaných mohou ve finále lišit až o desítky procent. To při dnešních cenách může znamenat i několik milionů korun.
Co se dočtete dál
- Proč se aukce bytů a domů v Česku znovu stávají běžnou praxí.
- Jak moc se může konečná cena lišit od té původní – a kdy jde i o miliony korun navíc.
-
- Jaké triky realitní makléři používají, aby cenu „vyšponovali“.
-
- Co kromě peněz rozhoduje o vítězi aukce a proč někteří zájemci raději couvnou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.