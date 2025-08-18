Deset tisíc bytů ročně navíc, dostupné bydlení, rychlé stavební řízení, dotované hypotéky, vznik startovacích bytů pro mladé i staré… Číst programové prohlášení vlády na konci volebního období je vždy poněkud bolestné.
Kabinet Petra Fialy si ovšem naběhl sám, když bydlení, na rozdíl od svých předchůdců, věnoval podstatně větší pozornost. Na druhé straně, ten důraz byl poněkud vynucený. Právě proto, že minulé vlády sázely na to, že bydlení vyřeší trh, případně že se to vyřeší „nějak samo“, se ostatní strany spokojily s vágním slibem podpory, na který většinou rychle zapomněly.
Co se dočtete dál
- Jak se liší programové prohlášení slibující výstavbu od reality?
- Co se vládě Petra Fialy povedlo?
- Kde panuje největší chaos?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.