Na čtyři stovky českých podniků hodnotilo v rámci podzimního Indexu očekávání firem ČSOB práci končící vlády Petra Fialy. Nejlépe dopadla pomoc Ukrajině, kterou pozitivně vnímá více než polovina podnikatelů. Dobře si kabinet podle byznysu vedl také u dopravních staveb a při zavedení daně z neočekávaných zisků.
Střední podporu získaly kvóty pro zahraniční pracovníky, investice do infrastruktury a digitalizace veřejné správy. Největší kritika míří k hospodaření státu a dostupnosti bydlení. Spokojenější jsou obecně větší firmy, zatímco ty malé jsou zdrženlivější. Převážně pozitivně hodnotí kroky vlády energetické podniky.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní kroky vlády hodnotí podnikatelé nejlépe.
- S jakým očekáváním vstupují firmy do roku 2025.
- Proč se velké a malé podniky dívají na budoucnost rozdílně.
