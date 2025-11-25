Na čtyři stovky českých podniků hodnotilo v rámci podzimního Indexu očekávání firem ČSOB práci končící vlády Petra Fialy. Nejlépe dopadla pomoc Ukrajině, kterou pozitivně vnímá více než polovina podnikatelů. Dobře si kabinet podle byznysu vedl také u dopravních staveb a při zavedení daně z neočekávaných zisků

Střední podporu získaly kvóty pro zahraniční pracovníky, investice do infrastruktury a digitalizace veřejné správy. Největší kritika míří k hospodaření státu a dostupnosti bydlení. Spokojenější jsou obecně větší firmy, zatímco ty malé jsou zdrženlivější. Převážně pozitivně hodnotí kroky vlády energetické podniky. 

Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní kroky vlády hodnotí podnikatelé nejlépe.
  • S jakým očekáváním vstupují firmy do roku 2025.
  • Proč se velké a malé podniky dívají na budoucnost rozdílně.
