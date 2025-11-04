Během krátké doby investiční skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka hlásí příchod už druhého zvučného jména. Minulý týden představila nového šéfa Penta Funds, kterým se stal zkušený bankéř z Komerční banky a její mateřské Société Générale Tomáš Hochmeister. Ten ve funkci nahradil Tomáše Kálala. Druhá posila je ještě o deset let zkušenější. Alespoň z pohledu kariéry v tuzemských peněžních domech. 

Penta do svých služeb přivádí Petra Řeháka, známé jméno, které se v tuzemském bankovnictví pohybuje téměř 30 let. Pamatuje privatizaci velkých bank v druhé polovině 90. let, jejich transformaci a prodej nadnárodním hráčům a také první krůčky plně digitálních bankovních ústavů. Teď má padesátiletý manažer rozjet expanzi bankovního byznysu Penty jako nový šéf Privatbanky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Penta mění šéfa banky.
  • Co si od Petra Řeháka slibuje.
  • Co Řehák dělal pro Petra Kellnera.
  • Jaké další pracovní zkušenosti Řehák má.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.