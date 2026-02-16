Soukromý osobní asistent ClawdBot v lednu okouzlil Silicon Valley nezávislostí na velkých firmách a schopností kompletně ovládat počítače. Při svém představení zároveň vzbudil strach z možného povstání AI strojů, i když tyto obavy byly zatím zbytečné.

Projekt rakouského programátora Petera Steinbergera oslovil zejména programátory a nadšence do vývoje AI systémů, pro soukromé uživatele se ve stávající podobě nehodí. A to je důvod, proč autora asistenta (přejmenovaného ještě v lednu na OpenClaw) najala společnost OpenAI.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč si autor ClawdBota vybral spolupráci s OpenAI.
  • Jaký úkol má Peter Steinberger v OpenAI mít.
  • Jak bude vypadat budoucnost open source AI asistenta.
