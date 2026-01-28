Vedení telekomunikační společnosti Vodafone v Česku posilují dvě zkušené manažerky. Součástí devítičlenného top managementu je od ledna v čele HR Dana Fajmonová se zkušenostmi z bankovního sektoru. Od února se pak na pozici viceprezidentky pro IT přidá Hilda László, která do Česka přichází z pobočky Vodafonu v Albánii.
