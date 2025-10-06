Umělá inteligence není jen buzzword nebo prázdné slovo, které je v současnosti populární používat. Ukazují to reálné příklady z praxe českých a nadnárodních firem, které ji zapojují do svého byznysu ve stále větší míře. Jak konkrétně, s tím se zájemci o moderní technologie mohli seznámit díky konferenci Hospodářských novin Planeta AI. Více než dvě desítky řečníků v pražském planetáriu představily vyprodanému sálu, jakým způsobem umělou inteligenci nasazují a kam se technologie bude vyvíjet dál. Velmi často přitom narážely na to, že AI je nejen příležitost, ale také hrozba. Jak ale na pódiu prohlásil ekonom a filozof Tomáš Sedláček: „Bát se AI nemá smysl. Tím nic neovlivníte. Naopak musíte mít odvahu.“
Co se dočtete dál
- Co AI přináší a jak promění práci.
- Jak firmy o nasazení AI přemýšlejí a k čemu ji využívají.
- Jaké jsou nedostatky AI a na co je třeba dávat při jejím využívání pozor.
