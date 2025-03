V pondělí skončilo fungování druhé nejúspěšnější streamovací služby v Česku. Voyo se změnilo na Oneplay. Pod touto značkou se spojily dva doposud oddělené produkty O2TV a Voyo společností O2 Czech Republic a TV Nova.

Obě firmy spojuje stejný majitel, finanční skupina PPF, a sloučení obou služeb pod novým jménem je obchodně povedený tah. Nejúspěšnější český poskytovatel televizního vysílání přes internet se spojil s nejúspěšnější českou videotékou.

Cíl je jasný – posílit pozici PPF na mediálním trhu, a to se nepochybně podaří. I když pro zákazníky Oneplay to znamená v první řadě zdražení. My jsme Oneplay během prvního dne provozu vyzkoušeli a narazili i na příjemnou novinku.

Novou službu Oneplay mají od 10. března dostupnou předplatitelé samostatného Voya. TV Nova, která je provozovatelem nové sjednocené služby, svým uživatelům automaticky převedla uživatelské účty včetně profilů a dalších dat.

Aplikace Oneplay na televizi Samsung Foto: Otakar Schön

Na webu se uživatelé při zadání adresy voyo.cz dostanou na nový web oneplay.cz, v chytrých televizích se aplikace Voyo změní na Oneplay sama o sobě a uživatel zůstane přihlášený. Alespoň na televizích od Samsungu to tak funguje.

Na mobilu je nutné stáhnout novou aplikaci ručně, Voyo se na Oneplay nepřemění automaticky. Takže je nutné ručně zadat přihlašovací údaje. Pokud používáte bezpečnější automaticky generovaná hesla, je to trošku nepříjemné, ale stačí to udělat jednou. Odměnou pak je možnost stahovat si do telefonu filmy a seriály ke sledování mimo připojení k internetu.

Zdražení za měsíc

Při převodu uživatelů z Voya na Oneplay klienti získají Oneplay ve verzi Komfort. Ta zahrnuje dosavadní obsah Novy doplněný o 55 televizních programů, většinou bezplatně šířených.

Nova svým zákazníkům také zachová původní cenu – všem na první měsíc a uživatelům, kteří si nakoupili předplacené kupony, pak zůstane cena 159 korun měsíčně po celou dobu předplacené doby. Po uplynutí doby hájení cena vzroste na 199 korun měsíčně. Ale to není vše.

Uživatelé Oneplay si budou muset připlatit, pokud se budou chtít dívat na dva různé pořady najednou. Voyo nabízelo v ceně sledování na dvou zařízeních souběžně, nová služba Oneplay nabízí funkci Rodinné sledování, která umožní dívat se na tři různé pořady najednou, ale za příplatek 99 korun. To znamená, že při zachování dosavadního pohodlí zaplatí bývalí zákazníci Voya téměř dvojnásobek.

Aplikace Oneplay na televizi Samsung Foto: Otakar Schön

Nebude to přitom nijak výjimečná situace, obzvlášť v kombinaci s přístupem k televiznímu vysílání. I v naší domácnosti plně vybavené streamovacími službami od Disney+ po SkyShowtime se stává, že Voyo běží na dvou zařízeních souběžně.

K Oneplay se mohou dostat i zákazníci O2TV, pokud si na webu O2TV kliknou na reklamním banneru na tlačítko „to mě zajímá“. U varianty Oneplay „K internetu“ se toho moc nemění, k dispozici je jen televize s volně šířenými programy a možností pustit si pět videí z videotéky – pět filmů nebo pět dílů seriálu.

Jednou spuštěné video je dostupné 24 hodin a část obsahu není dostupná vůbec. S televizí „zdarma“ k internetovému připojení si nepustíte například Pána prstenů ani Vlny, které byly na Voyu od 18. února.

Aplikace Oneplay na PC Foto: Otakar Schön

Televize s přepínáním na originální zvuk

Jedním z hlavních důvodů úspěchu Voya, vedle marketingové síly Novy, byl prostý fakt, že je všechen obsah ve videotéce dostupný s českým dabingem. Nebo alespoň drtivá většina, na titul bez dabingu jsem během několika let používání nenarazil.

Trochu paradoxní, ale vítanou změnou je možnost si kromě výchozího českého dabingu pustit zvuk originální. Praxe ukazuje, že tuto možnost využívá jen zlomek diváků. Ale pro menšinu, která ocení originální zvuk, je to skvělá zpráva. Ať už se na anglické či německé filmy a seriály chcete dívat v originále v rámci učení se cizím jazykům, nebo si chcete užít celkově kvalitnější zvuk, máte možnost.

Aplikace Oneplay na PC Foto: Otakar Schön

Uživatelské prostředí nové aplikace je tmavě modré až černofialové a minimálně prozatím úvodní obrazovce dominuje obsah známý z původního Voya, televizní vysílání na žádné podporované platformě není na první pohled vidět. Na úvodní obrazovku se nevešlo.

Přístup k televiznímu programu nabízí ikonka kalendáře (na TV a mobilních telefonech), případně pod odkazem Program v horní horizontální nabídce na PC. Další možností, jak se dostat k TV vysílání, je přehled TV živě, který ukazuje náhledy aktuálního vysílání pod doporučovaným obsahem, což znamená posun hlavní obrazovky dolů.

Ještě níže je pak sekce věnovaná sportu s výběrem aktuálních přenosů. Ta je dostupná i pro předplatitele Oneplay ve verzi standard, bez prémiových kanálů Oneplay Sport, součástí služby jsou totiž sportovní kanály Nova Sport.

Aplikace Oneplay na PC Foto: Otakar Schön

Součástí této sekce jsou také upoutávky na prémiový obsah v podobě Premier League, formule 1 nebo Chance ligy nebo UFC opatřené zámečkem. Odemknutí je snadné – stačí zvolit dražší předplatné Extra sport nebo maximum za 599, respektive 799 korun. To znamená, že sportovní fanoušci si proti předchozí službě O2 TV Sport Premium připlatí padesát procent.

Technicky s kompromisy

První den spuštění služby je vždy nejnáročnější. Samotné přihlášení a zprovoznění na různých zařízeních v mém případě proběhly bez problémů, i když jiní uživatelé mohou mít odlišnou zkušenost.

I samotné používání služby bylo bez větších komplikací, jen v prime timu, tedy po osmé hodině večerní, se přehrávání několikrát během půl hodiny pozastavilo – to byl ale krátkodobý problém, který se už neopakoval.

V nápovědě služby Oneplay stojí, že nové aplikace nabízí obsah až v rozlišení 4K, ale Oneplay u jednotlivých pořadů a filmů neuvádí informace o kvalitě obrazu. I nadále pak chybí podpora zobrazení HDR formátů. U filmů na Oneplay pak může chybět širokoúhlá verze. Na to jsem narazil například u Venoma, který má na Netflixu filmový poměr stran, na Oneplay je v poměru 16 : 9.

Aplikace Oneplay na televizi Samsung Foto: Otakar Schön

Drobné rozdíly jsou potom i v kvalitě obrazu, která je na Netflixu mírně vyšší. Zároveň se ale zrovna u Venoma jasně projevuje výhoda české streamovací služby, protože na Netflixu Venom nemá český dabing. A aby to srovnání bylo férové, tak Netflix s vyšší kvalitou obrazu stojí měsíčně 379 korun s možností sledování na čtyřech zařízeních.

Srovnatelná varianta Standard se dvěma zařízeními pak na Netflixu vyjde na 309 korun a nejlevnější verze s podporou jednoho zařízení a maximálního rozlišení pouze HD/720p stojí 239 korun. S takovou Oneplay nevypadá vůbec špatně.

Nicméně aktuálně nejlákavější nabídku má nyní Disney+. Čtyři měsíce lze službu využívat s platbou 49 korun za měsíc.