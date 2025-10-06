Umělá inteligence začíná přepisovat pravidla byznysu. Podobně jako industriální nebo internetová revoluce vytváří také AI velké příležitosti a hrozby. Jedním ze základních motorů růstu a vývoje je podle rakouského ekonoma Josepha Schumpetera v kapitalistických ekonomikách kreativní destrukce. Ta bývá vůči těm, kteří se nezvládnou novým podmínkám přizpůsobit, nemilosrdná. Zdá se, že mnohé české podniky si toto pravidlo uvědomují a snaží se nástroje umělé inteligence implementovat nebo alespoň testovat. Ve střední a východní Evropě patří v tomto ohledu mezi nejaktivnější. I tak to ale nemusí stačit.

  • Jak rychle dohánějí české firmy svět v nasazení umělé inteligence.
  • V čem už dnes AI nahrazuje lidskou práci.
  • Proč část firem zakazuje zaměstnancům využívat AI.
  • Které nové české podniky rostou nejrychleji díky umělé inteligenci.
