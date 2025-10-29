Jsme nejzajímavější oddělení ve firmě, říká Petr Hirš, ředitel centra pro umělou inteligenci ve společnosti O2. Rychlý nástup generativní AI a strojového učení proměnil podobu telekomunikačního operátora ve vícero oblastech zevnitř i navenek pro zákazníky. Stojí za tím především masivní zásoba dat, která mobilní síť i interní procesy produkují.
„Zpracujeme více než jeden terabyte komprimovaných dat denně, to bychom bez AI vůbec neměli šanci zvládnout. Nezapomínejme, že jsme nejen síť na volání a internet, ale i provozovatel digitálního vysílání a několika dalších služeb,“ připomíná Hirš velikost O2, podle tržeb největšího českého operátora.
Jak dlouho umělou inteligenci používáte?
První datový tým tu začínal před více než 10 lety. Tehdy to bylo pět lidí, ještě bez použití cloudu, všechno to běželo uvnitř. Tým se postupně rozrostl na více než 30 lidí, kteří se věnují strojovému učení, tedy zpracování velkých dat, a aplikacím jednotlivých projektů do firmy. Pro provoz tak velké organizace, jako je O2, je získání vhledu do dat a jejich zpracování klíčové. Pomáhá nám to chápat, jak služby fungují, a dělat tak lepší rozhodnutí.
Co se dočtete dál
- Jak O2 využívá umělou inteligenci pro interní procesy i komunikaci se zákazníkem.
- Jak AI pomáhá vytipovat lokace pro další budování sítě.
- Jak funguje hlasová asistentka Eva a které úkony umí provádět autonomně.
- Jak O2 nasazuje AI proti kybernetickým útokům a jak filtruje škodlivé SMS.
