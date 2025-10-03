OpenAI tento týden už podruhé ukázala, jak z nového systému umělé inteligence udělat masivní hit. Nový nástroj na tvorbu videí vydala spolu se samostatnou aplikací, která ovládla Apple App Store. I to jí pomohlo k dalšímu růstu hodnoty na neuvěřitelných 500 miliard dolarů, a to navzdory obřím ztrátám.
Proti tomu stojí Google a Microsoft, kterým se daří umělou inteligenci kombinovat s dalšími službami, které jsou pro uživatele užitečnější než samotný chatbot. Právě Microsoft tento týden proti svému spojenci v oblasti AI udělal zatím nejvýraznější krok.
Co se dočtete dál
- Kdo nakoupil dostupné akcie a jaký měly dopad na tržní ohodnocení.
- Jaké jsou aktuální tržby a ztráty OpenAI a kdy firma očekává zisk.
- Jak Microsoft změnil nabídku a co přináší Microsoft 365 Premium s Copilotem.
- Jak Google strukturuje své AI předplatné a jak se liší od nabídky OpenAI.
