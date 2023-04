Umělá inteligence je pokročilá technologie, která již více než 50 let automatizuje lidskou činnost závislou na naší inteligenci. Je to opravdu užitečná věc, která dělá z mobilního telefonu to, čím je, překládá nám texty na internetu z jazyků, kterým nerozumíme, organizuje Uber taxíky po celém světě, postupně přebírá řízení auta, vybírá nám filmy na Netflixu, hraje s námi šachy nebo cvičí vojáky v bojových situacích. Dnes už si s námi také dokáže povídat, psát eseje, malovat obrazy, skládat hudbu nebo vytvářet deepfaky. Umělá inteligence se stala nedílnou součástí našich životů. Skoro jako by už nešla vypnout. Totální celosvětový energetický blackout by sice umělou inteligenci vyřadil ze hry, ale zároveň by nenávratně ukončil způsob našeho života a svět, jak ho známe.

Nyní slyšíme, že se umělá inteligence utrhla za řetězu. Je to pravda? Dělá si to, co sama uzná za vhodné? Chce nás připravit o zdroje energie? Vytváří plány, jak radikálně eliminovat většinu obyvatelstva Země proto, aby uchránila život na planetě? Jak to je?