Tomáš Čupr nechal po čase opět nahlédnout do toho, jak se vede jeho skupině Rohlík Group, do které patří online supermarket Rohlík. Český podnikatel představil finanční výsledky za fiskální rok květen 2024 až duben 2025. Vedle toho popsal, jaká je v jeho očích skutečná hodnota firmy, její profitabilita a jak ji připravuje na případné IPO, tedy vstup na burzu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou Čuprovy plány.
- Co se v Rohlíku děje.
- Co přispěje k profitabilitě.
- Jak se firma chystá na burzu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.