Pokuta ve výši 2,5 milionu korun za obcházení zákona zaměstnáváním svých kurýrů na IČO, kterou dostala společnost Velká Pecka od Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), byla oprávněná. Definitivně to potvrdil v pondělí Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnost firmy provozující e-shop a rozvážkovou službu pod značkou Rohlík.cz.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Rohlík bránil.
  • Jak na to reagoval soud.
  • Kolik peněz na daních vytýkaným způsobem zaměstnávání kurýrů firma může ušetřit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.