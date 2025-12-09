Pokuta ve výši 2,5 milionu korun za obcházení zákona zaměstnáváním svých kurýrů na IČO, kterou dostala společnost Velká Pecka od Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), byla oprávněná. Definitivně to potvrdil v pondělí Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnost firmy provozující e-shop a rozvážkovou službu pod značkou Rohlík.cz.
Co se dočtete dál
- Jak se Rohlík bránil.
- Jak na to reagoval soud.
- Kolik peněz na daních vytýkaným způsobem zaměstnávání kurýrů firma může ušetřit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.