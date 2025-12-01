Byznysmen Tomáš Čupr provedl začátkem prosince ve svém online supermarketu Rohlík a skupině Rohlik Group několik významných manažerských změn. 

Český Rohlik.cz má novou šéfku. Po třech letech ve funkci vedoucího českého trhu končí Martin Beháň, který měl poslední rok zároveň na starosti i širší region CEE, tedy střední a východní Evropu. Do skupiny patří odnože supermarketu v Maďarsku nebo Rumunsku pod značkami Kifli, respektive Sezamo. Roli po Beháňovi přebírá Miroslava Vopatová, která dosud působila ve firmě jako komerční ředitelka. Tuto pozici si i nadále ponechává.

  • K jakým změnám došlo.
  • Jaké další změny se chystají.
  • Jaké role se ujímá Čupr a proč.
  • Jak chce firma uspět v Německu.
