Letos v srpnu se evropská legislativa o umělé inteligenci (AI Akt) posunula do další fáze. Začínají totiž platit nová pravidla pro poskytovatele obecných modelů AI (GPAI – general-purpose AI), jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude. Ti musí nově splňovat požadavky na transparentnost a dokumentaci.

AI Akt nastavuje ambiciózní standard toho, jak učinit umělou inteligenci pro Evropany důvěryhodnou a bezpečnou. Reálně se projeví až za rok, tedy 2. srpna 2026, ale už základy mohou být vratké. Čím rychleji se totiž AI vyvíjí, tím hůř je vysvětlitelná a tím méně je jisté, že umělá inteligence zůstává v souladu s lidskými hodnotami. Právo totiž může vymezit hranice, ale neumí zaručit, že je stroje nepřekročí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nová pravidla pro poskytovatele obecných modelů AI (GPAI) konkrétně vyžadují.
  • Jaké důsledky přinese plná aplikace AI Aktu.
  • Jaké cílené investice a projekty plánuje Evropa a jaké jsou částky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.