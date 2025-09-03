Letos v srpnu se evropská legislativa o umělé inteligenci (AI Akt) posunula do další fáze. Začínají totiž platit nová pravidla pro poskytovatele obecných modelů AI (GPAI – general-purpose AI), jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude. Ti musí nově splňovat požadavky na transparentnost a dokumentaci.
AI Akt nastavuje ambiciózní standard toho, jak učinit umělou inteligenci pro Evropany důvěryhodnou a bezpečnou. Reálně se projeví až za rok, tedy 2. srpna 2026, ale už základy mohou být vratké. Čím rychleji se totiž AI vyvíjí, tím hůř je vysvětlitelná a tím méně je jisté, že umělá inteligence zůstává v souladu s lidskými hodnotami. Právo totiž může vymezit hranice, ale neumí zaručit, že je stroje nepřekročí.
Co se dočtete dál
- Co nová pravidla pro poskytovatele obecných modelů AI (GPAI) konkrétně vyžadují.
- Jaké důsledky přinese plná aplikace AI Aktu.
- Jaké cílené investice a projekty plánuje Evropa a jaké jsou částky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.