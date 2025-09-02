Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL chtějí naučit žáky pracovat s umělou inteligencí. Koalice Spolu proto chce na ministerstvu školství vyvinout výukový model pro všechny školy. V úterý představitelé největšího vládního bloku zveřejnili i další podrobnosti svých plánů ve školství – věnovat se chtějí auditu inkluze, například by rádi omezili pravomoci rodičů. Zaměřit se plánují i na změny v rámcových vzdělávacích programech – dříve osnovách. Přestože školství vláda vždy označovala za svou prioritu, nyní zveřejnila návrh státního rozpočtu, který nestačí ani na změny nedávno schválené parlamentem.
Co se dočtete dál
- Kde všude chtějí ušetřit, co se bude škrtat.
- Jak chtějí změnit připravovanou proměnu výuky – rámcové vzdělávací programy.
- Co chtějí dělat s inkluzí, jak omezí pravomoci ředitelů.
