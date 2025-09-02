Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL chtějí naučit žáky pracovat s umělou inteligencí. Koalice Spolu proto chce na ministerstvu školství vyvinout výukový model pro všechny školy. V úterý představitelé největšího vládního bloku zveřejnili i další podrobnosti svých plánů ve školství – věnovat se chtějí auditu inkluze, například by rádi omezili pravomoci rodičů. Zaměřit se plánují i na změny v rámcových vzdělávacích programech – dříve osnovách. Přestože školství vláda vždy označovala za svou prioritu, nyní zveřejnila návrh státního rozpočtu, který nestačí ani na změny nedávno schválené parlamentem. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde všude chtějí ušetřit, co se bude škrtat.
  • Jak chtějí změnit připravovanou proměnu výuky – rámcové vzdělávací programy.
  • Co chtějí dělat s inkluzí, jak omezí pravomoci ředitelů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.