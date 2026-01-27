Jihomoravský hejtman za lidovce Jan Grolich na středu svolal do Prahy tiskovou konferenci, na které se chystá oznámit své plány v celostátní politice. V nich podle informací HN počítá s kandidaturou na předsedu KDU-ČSL.
O tom, že k tomuto rozhodnutí směřuje, ostatně informoval straníky již před Vánoci na jednání celostátního výboru. Do partaje pak vyslal vzkaz, že do čela strany půjde, ale dal si zároveň podmínku. Tedy že mu delegáti sjezdu potvrdí i tým spolupracovníků a také vnitrostranické změny, se kterými má stranu vytáhnout ze současných 3,5 procenta ve volebních průzkumech.
