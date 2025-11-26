Martin Šebestyán má jako nominant za SPD převzít v nové vládě ministerstvo zemědělství. A to v době, kdy stát začíná aktivně vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly, když byl naposledy ve vládě Andrej Babiš. Vyplácení totiž údajně probíhalo v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Šebestyán čelí kritice, že je jako někdejší ředitel zemědělského fondu za vyplacení miliard z většiny zodpovědný a umožnil je. Podle některých kritiků by Šebestyán mohl tlačit na to, aby stát od vymáhání dotací ustoupil. Vlastníkem Agrofertu je právě šéf hnutí ANO a pravděpodobný premiér Babiš.
Nominaci Šebestyána zároveň provázejí otázky, zda nebude stranit velkým zemědělským podnikům. O jeho dosavadní práci i možných rizicích mluví v rozhovoru pro HN exministr zemědělství Zdeněk Nekula (bývalý člen KDU-ČSL).
Babišův Agrofert dohodl velkou transakci s egyptským miliardářem. Dál posiluje v byznysu s hnojivy
Šebestyán patří bezesporu k nejzkušenějším úředníkům českého zemědělství. Více než osm let vedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jednu z nejvlivnějších institucí, která každoročně rozděluje desítky miliard korun, tedy i pro Agrofert. Dnes stojí v čele iniciativy sdružující největší zemědělské a potravinářské podniky, včetně Babišovy firmy.
Jeho jméno ale vyvolává rozporné reakce: velké agropodniky oceňují jeho manažerské schopnosti a detailní znalost dotační agendy, zatímco část farmářů kolem Asociace soukromého zemědělství upozorňuje na jeho napojení na velké firmy a obává se, že v čele ministerstva nebude dostatečně hájit zájmy menších a středních zemědělců.
Šebestyán v čele SZIF skončil v létě 2022 krátce poté, co se naplno rozjel spor o možné zpětné vymáhání dotací od holdingu Agrofert kvůli střetu zájmů Babiše. Ministrem zemědělství ve vládě Petra Fialy byl tehdy právě Zdeněk Nekula.
Setkal jste se poprvé s Martinem Šebestyánem až po vašem nástupu na ministerstvo, nebo už dříve?
Bylo to už v roce 2015, kdy jsem se stal šéfem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tehdy jsme byli v podstatě partneři. Ministerstvo zemědělství má dvě klíčové resortní organizace: Státní zemědělský intervenční fond, který tehdy vedl pan Šebestyán, a PGRLF, akciovou společnost, již jsem od roku 2015 řídil já. Od té doby se známe pracovně.
Jak na vás tehdy působil?
Vždycky jsem ho vnímal jako profesionála. Dokázal řídit takový „moloch“, jakým SZIF bezpochyby je – ať už jde o velikost instituce, počet zaměstnanců nebo náročnost agendy. Každoročně se tam zpracovává kolem 40 miliard korun. To rozhodně není jednoduchá materie.
Pak přišla kauza dotací pro Agrofert. Jak tehdy probíhala komunikace mezi vámi a Šebestyánem?
Zlom nastal už v roce 2017, kdy se začala měnit pravidla týkající se střetu zájmů. Tehdy se to začalo lámat a poprvé se také pozastavilo vyplácení některých dotací přes SZIF.
Co se dočtete dál
- Proč podle Zdeňka Nekuly nebyl Martin Šebestyán brzdou při řešení dotací pro Agrofert.
- Odkdy měla končící vláda podklady k vymáhání dotací.
- Proč se nový ministr může ocitnout „mezi dvěma mlýnskými kameny“.
