Občanská demokratická strana si na kongresu zvolila nové vedení, hodlá se profilovat jako jednoznačný lídr opozice a za čtyři roky se chce vrátit do Strakovy akademie. Takže otázky jsou prosté. Může se jí to pod vedením nového předsedy Martina Kupky povést? A jaké překážky by musela překonat?
Předně řekněme, že výchozí situace vůbec není jednoduchá. Volbu ve vysočanském hotelu Clarion neprovázelo nějaké velké nadšení. Kupka, kterého podporoval odcházející předseda Petr Fiala, získal 64 procent hlasů. Jeho protikandidát, radikální kritik poměrů v ODS Radim Ivan, který mluvil o strejcokracii a ustrašené hře na 0:0, to dotáhl na nezanedbatelných 27 procent. Zbytek delegátů si nevybral nikoho.
Vypadalo to nakonec spíše jako rozpačitá volba z nezbytí. Kupka proto bude mít opravdu co dělat, aby dokázal do partaje napumpovat energii a vrátit jí vítěznou mentalitu, která se z ní postupně vytratila.
Co se dočtete dál
- Jak může uhlazený Kupka konkurovat v debatách Andreji Babišovi.
- Jaká je šance, že ODS přesvědčí veřejnost, že má opět ekonomickou kompetenci?
- Jak realistická je představa Martina Kupky a většiny straníků, že si ODS vystačí sama.
