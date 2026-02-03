Hegemon jihočeské politiky Martin Kuba představil své hnutí. Nazval ho „Naše Česko“ a s mottem „Poprvé pořádně“ chce prorazit v letošních komunálních a senátních volbách a za tři roky ve volbách sněmovních dobýt politický vrchol. Má samostatný projekt hejtmana, který před Vánoci opustil po dvaadvaceti letech ODS, šanci?
Když začneme od názvu jeho projektu, tak nutno říci, že nebyl vybrán špatně. Marketéři vědí, že Česko (nebo přídavné jméno „český“) v názvu jakéhokoli produktu funguje výborně. Vyvolává pocit sounáležitosti, funguje napříč politickým spektrem, dobře se váže na lokální ekonomiku a tradice. Představuje „bezpečný patriotismus“, se kterým lze šikovně pracovat, aniž by byli nositelé značky současně podezřelí z národovectví či šovinismu.
Co se dočtete dál
- Proč zvolil název „Naše Česko“ a jak tento branding funguje na voliče.
- Jakou ideologickou a programovou pozici hnutí deklaruje.
- Kde a jak chce hnutí nejdříve kandidovat a jak plánuje budování celostátní struktury.
