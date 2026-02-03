Bílá košile, vyhrnuté rukávy a slogan „Poprvé pořádně“. Styl, kterým jihočeský hejtman Martin Kuba představil svou novou stranu Naše Česko, mnohým evokoval nástup hnutí ANO. Forma kampaně není ale to jediné, co tyto dva subjekty spojuje: je to i podobná voličská základna. Průzkumy prý Kubovi ukazují, že část těchto hlasů může získat pro sebe. Co pro to chce dělat a jaká další data má?
Co se dočtete dál
- Kdo za hnutím Martina Kuby stojí.
- Co mu ukazují průzkumy.
- Na jaké problémy narazí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.